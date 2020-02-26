麥芷誼在《同班同學》中有全裸演出。(圖／翻攝自臉書)

香港女星麥芷誼曾在電影《同班同學》中有大膽全裸演出，讓她成為熱門話題，卻也因此阻擋她演藝路和求職，生計出現困難，只能兼職當店員維生，讓她相當委屈，無奈嘆「拍過三級片，真的會跟殺過人、放過火同level(等級)」。

麥芷誼2015年從2千人中脫穎而出，和郭奕芯、廖子妤成為三級片《同班同學》的主角，她在片中飾演援交少女，更有大膽全裸演出，給觀眾留下深刻印象外，也成為話題人物，沒想到卻影響日後發展，據港媒報導，她不僅被廣告客戶拒用，更有很長一段時間，沒有製片人找她擔任主角。

後來她到一間大公司求職，錄取後卻在報到前2天，被通知不用去了，原因是她拍過三級片，還有財務公司也用此理由拒絕她，客戶更指《同班同學》不止是「三級片」，更是「A片」，讓她無奈在臉書吐苦水，拍過三級片，真的會跟殺過人放過火同level(等級)，就算你interview過關，上training表現好，一被發現拍過三級片，oops sorry you are out」。

而為了生計，麥芷誼只好去兼職當店員，本來打算退出演藝圈，幸好導演彭浩翔讓她在電影《春嬌救志明》客串演出兼服裝助理，不過當服裝助理時，她要幫演員買內衣褲，還要幫忙洗，不過做過幕後，讓她累積更多經驗，近日更和《同班同學》導演二次合作，出演《Baby復仇記》，擔任女主角好友，雖然只是配角且戲分不多，但她很珍惜每個演出的機會。

而麥芷誼也表示，她從沒後悔拍《同班同學》，如果再來一次，她仍然會接演，現在她靠著接演零星戲劇和電影，逐漸度過人生低潮。

(中時電子報)