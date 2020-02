麥芷誼在《同班同學》中有全裸演出。(圖/翻攝自臉書)

香港女星麥芷誼曾在電影《同班同學》中有大膽全裸演出,讓她成為熱門話題,卻也因此阻擋她演藝路和求職,生計出現困難,只能兼職當店員維生,讓她相當委屈,無奈嘆「拍過三級片,真的會跟殺過人、放過火同level(等級)」。

麥芷誼2015年從2千人中脫穎而出,和郭奕芯、廖子妤成為三級片《同班同學》的主角,她在片中飾演援交少女,更有大膽全裸演出,給觀眾留下深刻印象外,也成為話題人物,沒想到卻影響日後發展,據港媒報導,她不僅被廣告客戶拒用,更有很長一段時間,沒有製片人找她擔任主角。

後來她到一間大公司求職,錄取後卻在報到前2天,被通知不用去了,原因是她拍過三級片,還有財務公司也用此理由拒絕她,客戶更指《同班同學》不止是「三級片」,更是「A片」,讓她無奈在臉書吐苦水,拍過三級片,真的會跟殺過人放過火同level(等級),就算你interview過關,上training表現好,一被發現拍過三級片,oops sorry you are out」。

而為了生計,麥芷誼只好去兼職當店員,本來打算退出演藝圈,幸好導演彭浩翔讓她在電影《春嬌救志明》客串演出兼服裝助理,不過當服裝助理時,她要幫演員買內衣褲,還要幫忙洗,不過做過幕後,讓她累積更多經驗,近日更和《同班同學》導演二次合作,出演《Baby復仇記》,擔任女主角好友,雖然只是配角且戲分不多,但她很珍惜每個演出的機會。

而麥芷誼也表示,她從沒後悔拍《同班同學》,如果再來一次,她仍然會接演,現在她靠著接演零星戲劇和電影,逐漸度過人生低潮。

(中時電子報)