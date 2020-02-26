新冠肺炎疫情肆虐全球，上證指數26日失守3,000點大關，連跌三日。市場交投熱烈，滬深兩市成交合計人民幣（下同）1.31兆元，連續第六日突破兆元。
香港信報報導，上證指數低開1％，最多下跌38點，低見2,974點，曾一度止跌回升，高見3,028點，上漲15點，26日收報2,987點，跌幅為0.83％，成交額為4,953.41億元。
深成指則開低走低，26日收報11,497點，下跌358點，跌幅為3.02％，最低見11,453點，跌幅為3.39％，成交額為8,173.49億元。滬深300指數收報4,073點，跌幅為1.23％；創業板指數收報2,180點，跌幅為4.66％。
各類股普遍下跌，電子器件股跌近6％；化工股跌逾3％；有色金屬股跌逾2％；石油、煤炭、金融、房地產、電力股偏軟；水泥股則漲逾2％；鋼鐵股持穩。
(工商 )
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