大戶豪宅市場，再報佳音！根據內政部實價登錄資訊26日最新揭露資訊指出，有神秘大戶再進場「掃」樓，買下天母豪宅「華固天鑄」的31樓，總價逾3.02億元。

實價登錄資訊顯示，台北市天母豪宅「華固天鑄」有神秘大戶前後砸下6.5億買下31和32樓兩戶；其中31樓最新揭露，去年11月32樓住戶砸近3.02億元196.35坪（包括2車位、約16.6坪），扣掉車位坪數與總價700萬元，拆算後每坪約163.94萬元。

「華固天鑄」目前累積揭露近40筆，最高單價是頂樓戶每坪207.4萬元，讓「華固天鑄」一躍成為天母「豪宅王」寶座。

華固建設的創業代表作-「華固天鑄」，總樓高達153.6公尺，為地上38樓、地下4層，總戶數達73戶的摩天住宅建築，是台北市最高聳的摩天住宅大樓，基地面積達1,729坪，燈光規畫由姚仁恭操刀、門廳公設由關傳雍設計，藝術典藏則由李真負責，可謂名家盡出。

華固建設是在2010年3月砸下70.28億元，每坪約409萬元，買進天母東路聖道兒童之家1,715坪土地；元利建設集團董事長林敏雄於2011年，以外甥全聯實業公司總經理蔡建和的名義，砸下37.3億元，買下其一半土地、約864坪，再與華固合建「天鑄」。

華固估計，「天鑄」該案光是華固總銷，估計就約有150億元；加計元利的總銷規模，約300億元。

(工商 )