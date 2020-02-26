覺得可以開放的家長認為，在空曠的地方，然後有一個健康的身體就不怕病毒入侵。（吳建輝攝）

也有學生家長認為應該暫停對外開放，才能確保防疫做到滴水不漏，也肯定校方作為。（學生家長提供／吳建輝彰化傳真）

25日開學至今，全台各級學校皆傳出零星老師或學童，因發燒身體不適，就醫或請假案例，讓不少家長擔心自己的孩子是否受到影響，就有學生家長質疑，放學後及假日時間，校園是開放讓所有民眾進入校園，擔心這樣是否會造成防疫漏洞，但也有家長認為健康的身體就不怕病毒侵襲。

受到新冠肺炎影響，全台高中級以下25日開學，各級學校也早在開學前，就將校園環境進行全面消毒，進入校園更嚴格控管，除非有事先申請，否則家屬訪客也不得進入，目前彰化縣內有部分學校貼出暫停對外開放公告，但大部分還是採取自由開放，面對同縣不同調，也讓家長們很困擾，希望有關單位能夠有一個明確的指示。

一名鄭姓學生家長質疑，孩子平常去上學都要量測體溫，確認沒有發燒才能進入校園，那為什麼放學跟假日就不管，這不是很矛盾？認為在非常時期就必須要有非常作法；但也有學生家長認為，校園開放的空間就只有操場，相對空曠不會太擔心。

對此彰化縣教育處回應表示，因應新冠肺炎疫情，彰化縣各級學校校園與場館，在四月底前是不外借給私人或民間團體使用，至於民眾疑慮的假日是否開放校園讓民眾進入使用，彰化縣政府目前是授權由各校自行決定，未來因應疫情會在做適當的調整。

(中時 )