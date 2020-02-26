口罩實名制度造成社區健保藥局工作負荷加重，台南市政府社會局連結社區照顧關懷據點、佛光山南台別院、慈濟台南分會、台南市社區守望相助巡守大隊，提供志工支援藥局分裝口罩，目前已有25家藥局提出人力需求，共媒合約40多名志工。台南市長黃偉哲26日走訪藥局化身志工協助分裝口罩，感謝藥師、志工配合防疫政策。

黃偉哲表示，很高興口罩包材費用及志工支援都能得到妥善的安排，特別感謝社區、巡守隊與宗教團體等志工在口罩生產與協助包裝的人力支援，在中央通過COVID-19防治及紓困特別條例後，政府未來也會補貼這段期間藥師付出的心力與辛苦，感謝大家不分個人與團體在防疫上的努力，讓「台灣最美的風景是人」得到最善美的體現。

社會局指出，台南市約有500多家社區健保藥局，共同承擔此次新冠肺炎口罩配發任務，社區健保藥局藥師除了應付民眾日益增加的口罩需求，加上因應開學，藥師公會也分派藥師前往學校、社區做防疫宣導，業務執行相當吃力。

社會局表示，全台健保藥局從本月20日起每天配送400片成人口罩和200片兒童口罩供應民眾購買，以紓解開學及日常需求，第一線藥師人員日前反應人力不足問題，社會局連結社區照顧關懷據點、佛光山南台別院、慈濟台南分會、台南市社區守望相助巡守大隊協助藥局支援現場人力，提升口罩實名制實施效能，解決藥局人力短絀困擾。

(中時 )