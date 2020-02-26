高雄市政府今天與SBL九太科技舉辦冠名記者會，未來將以高雄九太科技籃球隊參加本屆SBL賽事。

九太科技籃球隊是SBL元年的元老球隊之一，去年重返SBL，擁有目前暫居SBL得分王、助攻王的明星球員賽森（Franklin Session）、中華隊國手于煥亞、李愷諺、蘇奕晉等知名球員。九太科技籃球隊一直想要找到一個適合發展的主場地點，在高雄市政府及運動發展局的支持下，高雄九太科技籃球隊終於圓夢，在南台灣熱情的高雄市找到「家」。

高雄九太科技籃球隊冠名記者會除了展示球隊新球衣，並由高雄市運動發展局許文宗授旗給九太科技籃球隊總教練劉嘉發，象徵高雄九太科技籃球隊出征為高雄爭光，劉嘉發教練也回贈全隊簽名球供高雄市收藏，表達根留高雄之意。

對於高雄擁有一支城市籃球隊，許文宗表示：「高雄是對運動非常熱情的城市，與九太科技籃球隊攜手提升高雄的籃球運動，能夠增進籃球教育、運動產業、城市行銷等多面向效益，是雙贏的合作，高雄一直是南部籃球發展的重鎮，未來有更多的SBL賽事在高雄舉辦，讓市民可以看到精彩的賽事，也加強對高雄的認同。」

對於球隊能夠與高雄攜手推動籃運，九太科技總經理洪怡靜說：「高雄九太科技籃球隊能夠找到一個家，希望能獲得南部在地球迷的支持，加上球隊長期做公益的形象，對於高雄有著極佳助益，未來也會至高雄各級學校巡迴教球，並舉辦籃球營回饋高雄鄉親。」

高雄九太科技籃球隊擁有許多來自高雄球員，像是余純安、柯旻豪、吳怡斌也都來到現場。畢業自高雄七賢國中的余純安說：「能夠為家鄉打球真的很感動，希望日後能夠與高雄在地學校合作，幫助高雄再現榮光。」

(中時 )