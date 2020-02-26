彰化漁港示意圖，彰化漁港還短差3億元，長期還缺30億元，地方期待有漁港也要有漁市場，製冰場也不可少。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化漁港興建工程」24日舉辦破堤通水儀式。（吳敏菁攝）

「彰化漁港興建工程」24日舉辦破堤通水儀式。（吳敏菁攝）

「彰化漁港興建工程」破堤通水，內、外海相通，未來可提供漁船不候潮進出。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣盼了30年的不候潮漁港24日舉辦「彰化漁港興建工程」破堤通水儀式，第一階段投入14.42億元，預計2021年4月完工，王惠美表示，破堤通水代表內、外海打通，200艘漁港除可全天候進出作業及避風，兌現當時開發彰濱工業區對漁民的承諾，期待結合漁業、觀光休閒，帶動地方就業、觀光和漁民收益，但漁港要完備，經費還短差中。

彰化漁港採專案補助方式以縮短漁港的建設時程，相繼完成「防風林填築及圍堤工程」以及「漁筏停泊區及浮動碼頭工程」建設，「防波堤及內港口開闢工程」金天進行破堤通水儀式，為目標2021年4月可開港營運的重要里程碑。

縣長王惠美表示，彰濱工業區開發後，沿海漁港和泊地逐年淤積，漲潮才能出海，嚴重影響捕漁時間，尤其，11月烏魚影響更大，當初保留50公頃的土地，就是要回饋漁民，2004年縣府進行規劃報告，2007年通過環評，2014年11月獲行政院核定第一階段建設計畫，投入14.42億元，因物價波動，還缺3億多的經費，希望中央相關單位能繼續給予支援。

漁業署副署長王正芳表示，彰化漁港是縣府向農委會漁業署爭取，第一期工程是14億多元，漁業署也挹注12億多元，漁港以漁業為主，並多元化的開發漁港後續經營，包括漁業休閒、能源政策等部分，破堤通水工程，代表工程進入另一個階段。

彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，彰化漁港命運坎坷，好不容易才露出曙光，破堤通水儀式是好的開始。但實際經費還短差了30億，漁港不能只成空殼，籲請中央「好事做到底」。目前，區域化定和漁港計畫都尚未公告，漁港要營運基本水電、加油站要有，漁船進出也要有安檢所，這些最基本的短期經費，還差3億元。

陳諸讚指出，彰化漁船600多艘，目前只興建兩座浮動碼頭可停200多艘，當初則承諾要3座浮動碼頭，還差了1座浮動碼頭，漁港要興旺，要多元觀光化，魚市場不可少，製冰廠更是必須的，都必須在申請補助，算一算也要再30億元，希望中央盡速審核通過。

(中時 )