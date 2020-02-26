祖籍越南的58歲黎女，疑不滿陳姓前夫風流，離婚2天後藉口打分手砲，誘前夫上床，趁他「升旗」時拿出剪刀「喀喳」，還將斷根扔進馬桶沖掉，陳男命根只剩約1公分大小。檢方認為黎女有預謀殺人犯意，依殺人未遂罪起訴，然新竹地院審理，認為她無殺害前夫意圖，改依重傷害罪判刑8年。可上訴。

這起案件發生在去年7月24日，檢警調查，祖籍越南的58歲黎女與56歲陳男剛離婚2天，黎女疑因不滿陳男在外與其他女子「勾勾纏」，24日晚間到陳男住宅，先企圖哄騙他喝下混有安眠藥的飲料，不過陳男並未上當。

但黎女並未放棄，提議打「分手炮（分手前的性行為）」，行房過程中，黎女突然用剪刀剪斷陳男已勃起的生殖器，陳男命根只剩1公分大小，當場血濺滿床，黎女還試圖潑酸，陳男嚇得躲進浴室沖洗、報警。

警方到場發現陳男下體全裸，但還能自行站立，行凶的黎女疑因吞服大量安眠藥倒臥在地。據了解，陳男受創甚深，命根只剩1公分大小，行房與生殖能力恐受不小影響。

檢方依殺人未遂罪起訴黎女，然據自由時報報導，新竹地院審理認為她無殺害前夫意圖，改依重傷害罪判刑8年。可上訴。

(中時電子報)