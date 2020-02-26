因新冠肺炎疫情在全球擴散導致美股連日大跌，以及美國國家運輸安全委員會對Autopilot自動輔助駕駛功能的安全性提出批評，周二特斯拉股價連續第二個交易日下跌，累計兩日共跌掉逾100美元。

周二特斯拉股價大跌4.06%，收在799.91美元，盤中一度重挫 7.3%。特斯拉盤後再跌1.11%，報791美元。儘管連兩日下挫導致市值蒸發約190億美元，特斯拉的市值仍然超越通用、福特與飛雅特克萊斯勒三大車廠的市值總和。

美國國家運輸安全委員會在華府接受質詢時，對特斯拉的Autopilot自動輔助駕駛系統，以及該公司對安全性的態度提出批評，指Autopilot系統的不夠完善，是導致2018年加州山景城外Model X發生致命車禍的原因之一。

不過，特斯拉也有令人振奮的好消息，外媒報導，備受矚目的電動休旅車Model Y已經準備展開首批交車，該公司已經向北加州的買家發送Model Y的交車確認電郵，通知準備在3月交付。

(時報資訊)