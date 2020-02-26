和泰集團和雲行動服務公司經營的「iRent共享汽機車服務」，宣布29日起，汽車路邊租還服務範圍再擴大至桃園市，與現行台北市、新北市服務區域結合，開啟「北北桃跨區取還汽車」，大幅提升用車便利性，有效串連「北北桃生活圈」。

和雲行動服務指出，民眾於2月29日～3月1日周末期間租iRent共享汽車，只要符合雙北路邊租、桃園路邊還，限量100位可獲得前兩小時租金免費（里程費、eTag等另計）。

和雲行動服務指出，搭配2月於桃園市投入的共享電動機車，iRent共享汽車的加入，將建構智慧交通生活圈，完整民眾的移動服務體驗。不管是市區內的臨時代步、出遊往返，或是搭乘大眾交通工具如：高鐵、捷運後的轉乘，iRent共享運具為大型都市提供移動解決方案，大幅減少通勤時間，讓民眾暢遊城市的各個角落。iRent共享汽車平日99元，共享電動機車收費業界最優惠。

和雲行動服務指出，消費者只要下載iRent APP成為會員後，就可於APP內同時使用共享汽機車，達到相互轉乘。iRent共享汽車路邊租還目前於五都（雙北市、桃園市、台中市及台南市）營運，其中北北桃可跨縣市租還，除了雙北租、桃園還的前兩小時優惠，3月底前租iRent共享汽車（含同站及路邊租還）還可享平日每小時租金99元優惠（里程費、eTag等另計）。

目前iRent共享電動機車則已於全台六都（雙北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市）提供服務，雙北地區可跨縣市租還。iRent共享機車現行收費為業界最優惠，前六分鐘只要10元，第七分鐘起每分鐘1.5元，除此之外還提供民眾換電獎勵，當取、還車電量差大於（含）40％，即可獲得20分鐘iRent共享機車免費騎。

(工商 )