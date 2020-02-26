英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）為電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi與藍牙低功耗技術領先供應商。今日宣布推出其IO-Link家族最新產品CCE4503，新產品問世不僅擴大了該公司在工業物聯網（IIoT）市場的影響力，更重要的是為最小和最需成本考量的IO-Link設備相關感測器和制動器提供連結能力。

CCE4503是Dialog在2019年11月收購Creative Chips之後推出的首款IO-Link IC，並補強了該公司成熟的IO-Link設備和Master IC系列。 IO-Link是用於工業自動化網路的首個全球標準化的串列雙向點對點通信技術（IEC 61131-9）。 它為最後一米的感測器，制動器和網路中任何協議轉換閘道器之間提供了可靠的通信能力。

CCE4503是一款高可靠性且易於使用的設備端IO-Link相容收發器，它以小巧的DFN10 3x3mm封裝將IO-Link標準通信與先進保護電路和低功率耗損結合在一起。因此可將IO-Link連接功能添加到空間最受限的工業感測器和制動器設備中。 該設計還針對成本進行了嚴格的優化，使更多的IO-Link設備可以藉由IO-Link雲端連結存取更深層資料，進而創造更高效益。

Dialog工業混合訊號事業部副總裁Lutz Porombka說，工業感測器和制動器正在朝向以更小的尺寸整合更多功能，同時對於雲端連接有更強的需求。CCE4503及其優化的功能集來自於客戶聲音，亦即擁有更小，更具成本效益IO-Link解決方案，且能用於下一代工業4.0設備的強烈需求。

CCE4503目前已可供應樣品，同時具備完整配套的開發工具組、工業標準IO-Link軟體以及功能齊全的客戶評估板等資源。

(工商 )