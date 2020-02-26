炳翰國際機構旗下炳翰製藥廠（股）、財翰企業（股）、李黃玉蘭基金會、龍寶生命科技（股），認同創世基金會「救一個植物人等於救一個家庭」理念，為協助羅東分院募集植物人安養經費，舉辦「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」，於2/26（三）上午11點在炳翰台北分公司，由李和順總裁以及侯信宏副總化身活動代言人，也邀請寶島夢想家為公益站台，擔任愛心大使，由球隊董事長張承中帶領超高人氣的明星球員「少俠」田壘、「微笑殺手」陳孝榮、「重量級坦克」王柏智親臨與會，藉此號召民眾報名參賽，為自己跑出健康，更為植物人跑出愛與希望。

現實中的你是否為生活忙碌，而漸漸遺忘了夢想。但對植物人來說，因長期臥床，喪失了生活自理與實踐夢想的能力，一般人簡單的肢體動作，對植物人與其家屬來說，都是一生奢求的冀望，且植物人的照顧工作極為艱辛，經濟負擔十分龐大，一般清寒家庭根本無力負荷。目前在台灣約有四、五千個植物人家庭，正因照顧和經濟的拖累，面臨解組和崩潰，極需社會救助。歡迎各界愛運動熱心公益的朋友共襄善舉，為自己和植物人的夢想而跑。

倒「鼠」計時，僅此一場，手刀衝刺報名

「2020 RUN FOR DREAM 炳翰礁溪公益路跑」將於4/12（日）上午5點30分在礁溪龍潭湖健康開跑，賽事共分21公里的半程馬拉松組、10.5公里的精實挑戰組及3公里的健康環湖組，沿途風景秀麗、空氣清新、好山好水陪伴跑者。不論你是長跑好者還是喜愛休閒輕運動的民眾，都可以報名參加，為了鼓勵民眾參與公益，特別提供了所有跑者每人一份的完賽好禮，包含炳翰人參花茶/玫瑰全雞/賽事紀念T恤/運動毛巾，總價值超過1,200元，並結合在地商家及觀光工廠提供賽道補給和現場美食，報名至3月13日截止，不怕拿不到，只怕你不報。歡迎大家共襄善舉，一起用跑步做公益。

報名網址：https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=983

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)