有「最美空姐」稱號的前華航空姐林佩瑤，雖然去年已經離開航空業，並嫁作人婦，但仍舊有不少粉絲追隨。曾被日媒封為是「千年一遇的美女」的虎航空服員Rita（高鈺雯），近日曬出和林佩瑤聚餐的同框照，超高顏値讓網友忍不住直呼：「2位女神合體太美了！」

林佩瑤和Rita高舉酒杯，對著鏡頭嘟嘴甜笑，簡直就要美暈全場，Rita身穿一件杏色細肩帶上衣，雖然沒有露出事業線，不過仍能看出凹凸有致的火辣身材。林佩瑤在下方謙虛地留言，「謝謝妳讓我躲後面～不然在妳旁邊都變大餅臉了哈哈哈哈哈」，Rita則馬上回應：「妳明明臉超小皮膚又超好的！！！！我會一直去煩妳的」。

其實Rita的驚人美貌早就紅到日本，還曾被日媒封為「千年一遇的美女」，而她也經常會在社群平台上分享自己的生活趣事，也不吝於秀出好身材，在網路上享有不小的名氣，累積許多忠實粉絲，光是Instagram的追蹤人數已達39.4萬，早已超越只有9.8萬的林佩瑤。

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(中時電子報)