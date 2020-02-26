34歲炎亞綸當年以飛輪海成員身分出道，隨著團體2012年解散，他轉往演歌雙棲。今(26日)微博突然出土他過去和飛輪海上《康熙來了》的片段，小S問大家要賺到多少錢才滿足？炎亞綸當時回答：「64億」，主因是全球64億人1人拿1元就算差不多，引來網友虧：「夢還是要有的」。

今新浪微博PO出一段飛輪海上《康熙》片段，主持人逼問大家要賺到多少才願意收手？炎亞綸回64億，並說：「全世界的人口有64億，然後1個人1塊其實也還好」，還說等自己賺夠錢就要分給那些難民國家，算算覺得這筆錢不僅足夠養活爸媽，還有下一代。

此時，一旁的辰亦儒虧說：「那我們3個等你（賺到），我們也不幹了」，蔡康永面有難色說，炎亞綸恐怕一輩子工作也不一定賺的到，除非投資，炎亞綸則鬆口有請父母理財，交給父母投資，對此，網友說：「他現在的目標是40歲退休越來越過分了」、「困難戶舉手了，坐等亞綸哥哥的救濟」、「所以辰亦儒是賺夠5千萬了，然後今年結婚了嗎」、「對吼，還有這個小目標，小目標不實現就不能退休喔」。

(中時電子報)