台北市產業局今年持續推動「台北市服務業節能汰換補助計畫」，第三期補助預算總額度8100萬元，補助申請期間自今年4月6日起至明年6月30日止，或補助預算總額度申請額滿為止，補助額度最高的能源管理系統，最高可申請200萬補助

產發局說明，凡於台北市辦妥公司行號登記、法人設立、稅籍登記或足以證明為服務業者皆可申請補助，項目包含汰換電冰箱每台最高補助3000元；無風管與接風管空氣調節機每1千瓦補助2500元；辦公室老舊燈具、室內停車場智慧照明，每具補助50％，上限750元；能源管理系統每案補助50％，上限2百萬元。

產發局表示，欲申請補助者應於申請期間內上班日上午09時至12時、下午1時30分至5時至台北市政府北區一樓產業發展局-公用事業科指定櫃檯「服務業節能補助櫃檯」親自遞交申請書。

產業局也將於3月4日起開辦10場次「服務業申請節能補助說明會」，歡迎服務業者踴躍報名參加，報名網址：https：／／reurl.cc／YlLAqo。若有節能設備汰換補助相關問題可撥打台北市「服務業節能設備汰換補助審查中心」服務專線0800-580-037或上官網「好節電經濟學」查詢。

(中時 )