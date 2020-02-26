嘉義市寬悅酒店特闢兒童賽車區，吸引親子旅客。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情緊繃，衝擊觀光慘業，嘉義市旅宿住房率掉約3至5成，二二八連假將屆，26日多家飯店旅宿業推出優惠方案，還有業者特闢兒童賽車場，吸引親子旅客，市長黃敏惠說，嘉義市6月有日環食天文奇景，希望到時候疫情已經過了，觀光人潮回嘉來了。

黃敏惠說，南台灣的陽光是天然的殺菌劑，防疫期間做戶外活動相對安全，嘉義市的旅館業者都有最嚴謹的消毒作業，嘉義市是「6心旅遊」，防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心，歡迎旅客來體驗。

黃敏惠說，6月21日在嘉義市可以觀賞到日環食天文奇景，飯店業者推出好康優惠活動，天文迷也期待許久，希望到時候疫情已經過了，此外，嘉義市也爭取到2021年台灣設計展的主辦權，未來大型展覽、活動帶動一波波人潮商機。

市府觀光新聞處表示，全市有79家飯店旅館及1家民宿，新冠肺炎疫情影響團客退訂、散客也不來，2、3月兩個月的訂房率比去年同期跌約3至5成，各家業者推出房間升等、房價折扣、餐飲買一送一等各種優惠方案，在各家店的官方網站可查詢到詳情。

承億文旅品牌長簡巧珊說，承億文旅董事長戴俊郎宣布自行發行5000張「振心消費券」，面額1000元，今年4月30日以前，到全台6間承億文旅住宿有優惠價，再加贈振心消費券1張，消費券6月底前可使用。

(中時 )