2020國際自由車環台大賽第3站將在苗124線等路段舉行，沿線正值櫻花盛開。〔謝明俊攝〕

2020國際自由車環台大賽第3站將在苗124線等路段舉行，沿線正值櫻花、向日葵盛開，美不勝收。〔謝明俊攝〕

2020國際自由車環台公路大賽即將在台登場，其中浪漫台3線站將在3月3日舉行，全長158．5公里的賽事，多數路段在苗栗縣境內的台3線、苗124乙線、苗26線等公路舉行，沿途都是美麗景緻，尤其現在正值櫻花、杜鵑盛開，苗栗縣政府更為此召集所屬開會，將在全線安排17個加油隊，讓國際選手感受客家鄉親的熱情。

2020國際自由車環台公路大賽，全部賽程從3月1日至5日舉行，共分台北市、桃園市、浪漫台三線、屏東縣、高雄市等五站，共有來自全球34國24隊國際自由車選手參賽，其中「浪漫台三線站」是在3月3日開跑，當日賽程橫跨竹、苗、中等3縣市，從竹北高鐵站至台中石岡旅客服務中心，含領騎長達158.5公里，苗栗賽段沿途為層巒疊翠、蜿蜒崎嶇錯落在客庄的美麗賽道，將使國際頂尖好手有別於往的嶄新體驗。

浪漫台三線站的賽程中在苗栗縣境內的包括：苗18線、台三線、苗124乙線、苗26線等，都屬於山區路線，途中並設有衝刺點1處(南庄遊客中心)、登山點2處(縣道124-41.9K、鯉魚潭水庫台3線-144K)、定點補給1處(縣道119甲-1K)，途經苗栗縣頭份、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭等7個鄉鎮市。

為了讓賽事順利進行，苗栗縣政府目前召開協調會，由秘書長陳斌山主持，包括客委會、中華民國自由車協會、獅潭、三灣、南庄、大湖、卓蘭、公館鄉鎮公所及縣府教育處、警察局、工務處、環保局及文化觀光局都派員與會。

經過會議決定，3月3日賽事當天，賽事沿線的9所學校三灣國中以及6個鄉鎮市公所，將組成共17隊加油隊，以充滿在地特色的柑橘、草莓等道具、身穿原民服裝、客家花布、加上客家舞獅、鼓隊等為選手加油打氣，三灣、公館及卓蘭公所並於部分路段進行彩繪及粉刷，做好迎賓準備，讓國際選手們感受苗栗鄉親的熱情活力與好客人情味，屆時將實施短暫交通管制，也請用路人多加注意配合。

(中時 )