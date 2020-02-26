社會各界擔心大甲媽祖遶境恐擴散新冠肺炎疫情，鎮瀾宮董事長顏清標今表示，現階段會繼續籌辦，但會取消三大慶典，並將餐食、遊覽車、住宿等節省下來的費用共計3千萬，捐贈給防疫指揮中心加添設備。對於政府尚未下令停辦，前太陽花成員「妖西」劉敬文認為，台灣的法律有明確授權政府可以「管制」大型集會，「但我們的政府看來還是有太多政治考量」。

顏清標今開記者會表示，大甲鎮瀾宮的遶境活動已有百年歷史，起駕宴、媽祖之光，新港祝壽大典都有數萬人規模，這三大慶典今年全取消，鑾轎將移至廟埕戶外，沿路也不進入信眾家中及宮廟內。今年繞境不觸摸鑾轎、不稜轎腳，避免人群聚集。顏清標提及，若衛福部、流行疫情指揮中心或內政部要求不要去，也會遵守，「但三月媽祖是全台灣盛事，大家情感要顧好，不要透過網路代帶風向，不斷謾罵，這樣會受不了」。

對此，妖西在臉書指出，台灣的法律沒有明確授權政府可以禁止醫護人員出國，但有明確授權政府可以「管制」大型集會。因此，他認為，遶境爭議其實很好解，「但我們的政府看來還是有太多政治考量」。他感嘆，讓政治歸政治、防疫歸防疫吧！選舉才剛選完，不要那麼多政治算計，「明眼人都知道你們在幹嘛啦！」

網友則紛紛表示「政治正確很重要，現在政府把決定權丟給時中」、「牽涉到集會及宗教自由，還是先勸說比較好」、「對醫護人員的話倒是說禁就禁，還扣一頂『共體時艱』的大帽子喔」。

(中時電子報)