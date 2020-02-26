新冠肺炎疫情影響，不少民眾選擇以自行開車代步出遊，停車費自然成為駕駛們不可避免的開銷之一，HAPPY GO提供卡友全台停車場兌點優惠，如：uTagGo活動期間停車費點數雙倍送，點數4點兌換eTag儲值金1元；ParkPay 40點可折抵停車費10元，折抵無上限；嘟嘟房、永固便利停車、福慧網20點可折抵停車費5元，折抵無上限，利用點數串聯交通生活圈，成為旅遊省錢好幫手。

ParkPay是全台第一個停車場支付平台，提供車牌辨識感應，免取票卡自動快速入場，並獨家與遠東百貨合作，整合賣場及百貨的專人折抵服務，掃描消費發票可即時折抵停車費，輕鬆省去排隊繳費的困擾；再提供帳號共享服務，支援綁定多台車，輕鬆切換多台車輛，快速掌握即時資訊。即日起至3月31日，付費停車1小時，可累計HAPPY GO點數1點，40點可折抵停車費10元，折抵無上限！

HAPPY GO目前也推出嘟嘟房、永固便利停車、福慧網停車費50元累計HAPPY GO點數1點，以此類推，20點可折抵停車費5元，折抵無上限的優惠活動。嘟嘟房全台涵蓋296處停車場，提供超過17種無現金的支付方式，使用支付APP再享桃園機場中正旗艦店免費停車服務，讓旅行開心出遊無停車煩惱，或是使用台灣大車隊預約機場接送，80點可折抵車資20元。

永固便利停車涵蓋雙北市一千處停車位，利用雲端智慧聯網全自動化管理停車安全，持遠東商銀信用卡達指定門檻，可享每次最高2小時之免費臨時停車服務；福慧網則是全面電子E化自動車牌辨識系統，透過車輛進行即時取照；再享多家銀行信用卡紅利點數優惠，有效折抵停車費用省荷包。

連續假期也是民眾整理愛車的好時機，HAPPY GO也貼心提供卡友專業車類保養優惠，車麗屋消費滿100元累積HAPY GO點數1點，4點折抵現金1元，折抵無上限！即日起至4月8日消費滿1,000元再贈50點，提供卡友輪胎鋁圈、車用3C(行車紀錄器導航)、汽車機油等數千樣商品的車類保養服務。

(中時 )