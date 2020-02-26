葛男捧著受傷的左小指離開現場。（民眾提供／吳亮賢新北傳真）

新北市一名33歲的葛姓男子昨(25)清晨4時與3名友人相約在新莊區中正路某停車場，4人坐在車內討論事情，不料過程中，副駕駛座的葛男拿出手槍把玩，不慎開槍擊發，先是打中自己左手小指，再擊中駕駛座30歲蔡姓友人腳掌，警方獲報後，12小時內逮捕4人，並在查獲毒品、改造手槍，訊後依法送辦。

據了解，涉案4人均為舊識，昨相約於案發地點喬賭債，葛男突然無聊拿出攜帶的手槍把玩，不慎誤擊自身手指及蔡男右腳掌，另兩名31歲陳姓、28歲張姓男子看傻了眼，分頭將受傷的蔡男、葛男各別送到某龔姓友人住處及醫院，事後因龔男撥打119求救，案情才曝光。

警方獲報後立刻展開追緝，12小時內於北市錦德公園逮捕張男等人，更在車內起出17.7公克安非他命，並循線查獲改造手槍1把、空包彈10顆，由於4人皆不承認槍枝、毒品為自己所有，訊後通通被依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪嫌移送法辦。

(中時 )