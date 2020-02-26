108學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽下周末登場，今天舉辦賽前記者會，教育部體育署署長高俊雄出席力挺，並表示因為新冠肺炎疫情尚未趨緩，仍比照8強賽階段不開放一般觀眾進場，不過由於有總決賽球員牽家長進場的儀式，各隊進場隊職員人數從8強賽的30人放寬到50人。

高俊雄表示，近日有討論總決賽是否開放觀眾進場，由於新冠肺炎疫情嚴峻，和晉級總決賽男、女子組8支球隊討論過後，考慮攸關學生升學考量，還是照原定比賽時間進行HBL總決賽，學校也提醒因為決賽有家長陪球員進場的儀式，所以各隊進場隊職員人數增加到50人，其中24人是陪球員進場的家人。

高中體總秘書長朱彩鳳補充，各隊進場仍採取團進團出方式，體總也針對疫情準備了4套因應措施並進行模擬，「我們會更嚴謹的去準備，也清楚孩子跟家長對於決賽的期待，我們想保留感動的事物，因此各隊進場人數開放到50人，讓各隊都能留下美好回憶。家長進場後會在2樓觀眾席觀賽，並採取梅花座方式安排就座。」

對於比賽如期進行，南山高中男籃隊教頭許時清認為也好，就照高層只是正常走，這段期間針對球員心理加強，也讓球員看一些運動勵志電影有所啟發，增進團隊合作精神，用正面的心態迎接總決賽。

東山高中後衛陳緯表示，雖然不開放觀眾，沒辦法有更多家人可以進場一起感受比賽，讓高三球員多少有點落寞，但至少每位球員有2位家長陪著進場也不錯，「至少還有人在場邊加油，既然我們打進4強了，就不想要第4名回家，絕對會盡全力一搏。」

(中時 )