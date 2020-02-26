嘉義縣永慶高中108學年開出第1條學生交通車路線，讓想念社區高中的學生不再因沒有公車可坐，被迫離鄉背井到外縣市就讀。（取自蘇淵源臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣永慶高中今年學測表現亮眼，但其實學校在辦學上屢有家長反應，因缺乏大眾運輸工具，盡管再肯定學校的辦學，受限種種因素，無法把孩子送來就讀，為此，永慶高中校長蘇淵源向縣府爭取經費補助，從108學年開出第1條 學生交通車路線，在鄰近鄉鎮設接駁點，讓想念社區高中的學生不再因沒有公車可坐，被迫離鄉背井到外縣市就讀，也落實公部門在地就讀的政策目標。

永慶今年繼續蟬聯嘉義縣公立學校榜首，且首次兩人突破70級分，非常不容易，另學校各科滿級分人數同樣創下歷年新高，國文有3人滿級分，英文1人，數學4人，社會2人，自然1人，各科滿級分人次高達11人次，突破創校以來紀錄，但位在太保市縣治特區的永慶，其實面臨公車路線少，導致部分學生想來來不了的狀況。

蘇淵源說，因新港鄉的家長曾反應想把孩子送來學校就讀，卻沒公車可搭，只能選讀他校，為服務鄰近新港鄉、民雄鄉、六腳鄉，甚至雲林縣北港鎮的學生，他向縣府爭取開設專車路線，從上學期開始載送學生上下學。

蘇淵源直言，初期因乘車人數有限，雖然學生使用者付費，仍無法應付專車成本，幸好有縣府支持，學生才能每天搭車上學，預期隨使用人數增加，新學年新生入學，專車營運支出可望逐漸打平。

蘇淵源說，永慶學生專車的開駛，除提供學生使用外，也透過乘車人數的增加，間接讓公路運輸業者看到需求，願意增闢路線，也算另類的「養客」。

至於學測成績表現同樣傑出的竹崎高中，自高中部設立後，就在家長會支持下經營起自己的學生專車，校長郭春松說，該校的學生專車服務來自台3線上鄉鎮村里以及從嘉義市到竹崎就讀的學生，粗估目前竹中有4分之1學生來自嘉義市，翻轉以往竹崎孩子多數到嘉義市就讀的現象。

(中時 )