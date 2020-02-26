為協助民眾防疫大作戰，在樂成宮董事長郭松益爭取下，樂成宮攜手水神抗菌液特約加水站要一連十天限量分送水神抗菌液讓信徒可以分裝小瓶隨身攜帶做抗菌用。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情日益嚴峻，大甲媽遶境等大型宗教活動會不會成為疫情破口，各方矚目，同為地方宗教盛事的樂成宮旱溪媽遶境活動原訂農曆3月1日持續22天，雖然採車隊遶境沒有人群聚集的疑慮，也緊急取消鑽轎活動，廟方強調會不會取消或延後都依政府規定辦理；且從2月26日起一連10日也將在廟區分送水神抗菌液給信眾做為防疫使用。

樂成宮旱溪媽18庄遶境是全台為期最長的媽祖遶境活動，最早是因為地方蝗災嚴重，媽祖遶境驅趕蟲害，時至今年已邁入199年頭，早期也採徒步遶境，20多年前因應社會環境改變，已進化成車隊遶境，以大型花車遶行烏日、太平以及中、西、東、南區各地，隨行只有地方廟宇的志工，夜間停駐庄頭廟宇，期間信徒沒有過夜同宿的問題，也不會有人群聚集的疑慮。

對於今年的遶境活動會不會取消？廟方回應，將依中央政府指示辦理，不排險延後，目前將取消遶境期間鑽轎活動，所有餐食皆改為便當型式，一定會把防疫工作做到最好。

但廟方也表示，遶境起駕和回鑾才會出現信徒齊聚，在疫情嚴峻的現在，廟方已加強防疫；不但如此，在樂成宮董事長郭松益爭取下，樂成宮攜手水神抗菌液特約加水站要每天分兩個時段在廟區設領取點提供民眾領取防疫抗菌液，每天限880公升，讓信徒可以分裝小瓶隨身攜帶做抗菌用。

(中時 )