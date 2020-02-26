捷運聯開宅來了！台北市政府捷運局今（26）日公告，捷運蘆洲站聯開宅將有30戶，將以市價八五折的租金，供青年合租，預計3月2日截止申請。

台北市捷運局試辦「青年進城激勵方案」計畫，選定捷運蘆洲站聯合開發大樓30戶4房大坪數住宅轉作青年合租住宅，採「分租共居」方式出租。

捷運局表示，合租住宅提供年滿20歲以上未滿46歲在臺北市就學、就業，有租屋需求之青年族群申請。

捷運局表示，目前申請階段諮詢相當踴躍，3月2日即將截止受理。

北市捷運局說明，本次提供受理申請住宅為捷運蘆洲站聯合開發住宅，租金為市價85折，租期最長9.5年，採先抽籤後審查方式辦理。該基地緊臨商圈、水岸綠地，社區環境、生活機能及公共設施均相當完善，入主霸氣8,800坪全國最大捷運聯開基地，樂活人生一次到位。社區大門口即為捷運蘆洲站2號出口，到站就到家，搭乘捷運至台北車站約19分鐘，至南港站約22分鐘、大直站約21分鐘，輕鬆接軌各線捷運及機場捷運，坐擁3高、3特快，串連雙北如虎添翼，出入臺北市各大區域皆相當便捷。

捷運蘆洲站青年合租住宅申請相關資訊、租金、線上環境實景房型介紹。全案申請期限至109年3月2日（星期一）下午5時止。

(工商 )