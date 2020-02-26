新冠肺炎疫情重挫大陸住宿、餐飲業，大陸商務部服貿司司長冼國義26日表示，預計疫情結束後住宿、餐飲業會迅速恢復，商務部正在會同有關部門研究推出更有針對性的措施。

第一財經報導，冼國義於大陸國務院記者會中指出，截至2月25日，22％的住宿、餐飲企業表示已經享受到相關扶持政策，一些大型住宿餐飲企業得到銀行貸款支持，明顯緩解資金壓力。而中小企業居多，可抵押物少，如何使上述企業盡快得到金融支持，維護資金鏈，還需要金融機構持續的創新，行業和政府部門的繼續努力。

自新冠肺炎疫情爆發以來，大陸餐飲業受到的影響顯著。據2019年的數據顯示，全大陸餐飲收入的15.5％都來自春節期間的消費。面對疫情帶來的打擊，包括西貝、老鄉雞等在內的大陸餐飲連鎖企業此前紛紛發聲，表達企業處境艱難。

報導稱，上海浦東的一家西貝門市，近期依然只有外送業務，店內用餐服務尚未恢復。據負責人指出，近期平均每天餐廳的外送訂單量在300多單左右。

(工商 )