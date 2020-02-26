與高爾宣等人組「CHING G SQUAD」團體的嘻哈歌手婁峻碩，3月將推出新專輯《BOARDING》，更大方認愛和「反骨甜心」焦凡凡穩交3年，新曲〈COLORFUL〉是為女友而寫，也是提前送給女友的白色情人節禮物，婁峻碩甜洩2人私下透過「角色扮演」維持新鮮感，他說「平常她很喜歡跟我演一些愛情喜劇，會設定彼此不同的角色，有時候是剛認識的網友，有時演吧檯搭訕之類的」。

直白地把感情生活唱入歌中，婁峻碩甜說「在遇到她之前其實沒打算要交女友，沒想到認識她之後一在一起就在一起三年！」，更提到出道以來寫的4首歌都是以女友為靈感，他笑說「不過每次寫完一首歌，她總問為什麼不找她唱，但我都說還不適合！」巧的是兩人外表速配，生日還是同一天，婁峻碩坦言「同天生日就是我們兩個剛認識的第一個話題，兩個人個性真的會很像，而且默契很好常講一樣的話。不過壞處就是吵架的時候也知道彼此的點，反而會故意一直戳。」

婁峻碩新歌〈COLORFUL〉MV中變換多套鮮豔潮流造型。（想不到音樂工作室提供）

為呈現浪漫氛圍，導演特別找來老、中、青三代共四組不同年齡層的男女情侶加入演出，婁峻碩在MV中換上多套鮮豔潮流造型，化身「愛神邱比特」，當中有演員是真實情侶，他笑說：「身邊有個能珍惜疼愛的人真的很幸福很開心！」但拍攝MV當天寒流來襲，其中劇情安排一對情侶車子拋錨，大家齊力推車畫面，每個人將推車當熱身運動，樂在其中模樣意外符合歌曲歡樂氣氛。

婁峻碩新歌〈COLORFUL〉是為女友焦凡凡所寫。（想不到音樂工作室提供）

新專輯回歸獨立音樂製作，婁峻碩從音樂製作到專輯設計、企劃、宣傳等所有細節都自己親力親為，投下2年所存的百萬積蓄，處女作的他相當龜毛，坦言勞心勞神又得從自己口袋掏錢，但以「講究、不將就」原則獨立完成。近期因新冠肺炎影響，將近10場商演、校園演出喊卡，但他今年獲台彩青睞創作主題曲並演唱，也被潮流餅乾鞋品牌「EXCELSIOR」相中出任代言人，新歌〈COLORFUL〉更成為該品牌形象主題曲。

婁峻碩新歌〈COLORFUL〉找來不同年齡層的男女情侶加入演出。（想不到音樂工作室提供）

拍攝新歌〈COLORFUL〉MV當天寒流報到，婁峻碩笑說演員把劇情推車橋段當熱身，意外有趣。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )