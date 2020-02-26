台北市「中華中正黨」日前散布新冠肺炎會讓「台灣人口會少一半」，以及不需就醫，只要加入並聆聽主席「少龍」唱歌即可治病等荒謬言論，遭警政署長嚴厲抨擊並指示查辦，刑事局昨（25）晚間約談本名徐浩城（67歲）的主席「少龍」及秘書長李美華到案，依《傳染病防治法》及《社維法》等查辦。

警方調查，「少龍粉絲團官方網站」曾在本月7日張貼標題「少龍歌聲救您一命、 肺炎流感不用怕」文章，本月17日另發布「道主昭示」圖片3張，內容疑散播關於罹患新冠肺炎不需要就醫，只要聆聽主席「少龍」唱歌並加入「中華中正黨」即可治療疫情等誇張訊息。

更荒謬的是，根據「中華中正黨」PO文，他們表示有能力化解新冠病毒，甚至表示「戴口罩、常洗手、戴防疫衣…等物質上的東西是無效用」，還說透過打電話等以「意念」方式，就可以傳染新冠肺炎給親友，並告知信眾要聽該黨榮譽主席「少龍」歌曲，可改善磁場，遠離疾病，並嗆醫療、檢調、媒體若質疑調查他，恐「觸犯天條」。

刑事局昨日晚間通知徐男及李女到案，針對其說法目前尚在釐清中，將持續深入查證，調查後將依《傳染病防治法》及《社維法》等相關法令移送偵辦。

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(中時電子報)