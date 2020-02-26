《華爾街日報》以辱華標題發表文章導致3名駐京記者證被吊銷，引發中美之間有關新聞自由與種族歧視風波。大陸官方媒體指出，雖然美方揚言要進行報復，但《華爾街日報》似乎不希望擴大事態，目前該報高層已2度低調地致信中方，表示認識到到該報的言論在中國大陸引發了傷害和眾怒，並為此感到不安。

據《人民日報》指出，美國白宮國家安全委員會發言人尤利奧特表示，美國正在考慮「進行一系列回應」。不過美國官員在白宮官員開會討論具體措施時，並就是否採取驅逐大陸記者的報復行動達成一致意見。

大陸外交部發言人趙立堅在記者會上應對北京取消《華爾街日報》駐京記者證一事，態度堅決、用辭強硬，對美方揚言報復的態度予以連續回擊，博得網民與輿論的強力支持。（圖／新華社）

《環球報報》認為，處於風暴眼中心的《華爾街日報》似乎不希望擴大事態。《華爾街日報》高層又給中方寫了第2封信，表示他們認識到該報的言論在中國大陸引發了傷害和眾怒，並為此感到不安。

該報表示，據瞭解《華爾街日報》的高層在信中說，他們學到了教訓，當時並不太瞭解標題中「真正的亞洲病夫」這個詞有歷史意涵，讓中國人想到歷史上遭遇過的不公正，該公司內部很多人也表達了不滿。

報導認為，目前的局面是《華爾街日報》低調應對中方的處罰，那篇惹出風波的評論的確在該報內部也引起了巨大爭議。但是包括美國國務卿蓬佩奧在內的美國政治精英跳出來指責中國大陸「違反言論自由」，為《華爾街日報》撐腰。在24日白宮的會議上，有人甚至主張驅逐數十名、甚至數百名大陸駐美記者，但另一些人表示這在法律上做不到，而且不符合新聞自由價值觀。

《環球時報》指出，美方如果要把事情搞大，大陸可是不怕的。大陸有新聞記者在美國，美國同樣有新聞記者在大陸。華盛頓需要瞭解，他們對大陸記者採取每一項刁難措施，都可能增加他們駐華記者的相關風險，這是世間的基本邏輯。

該報強調，在21世紀，兩個大國之間博弈把重擔壓到記者的頭上，這決不是什麼好事。因此首先要奉勸華盛頓一句：「別走太遠了」。

(中時電子報)