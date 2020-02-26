如果你的個人重要個資、隱私有其價格，你要把它訂在什麼水準？隨著全球網路使用者的年齡逐漸成熟，使用者對於個人隱私的關注也日趨提升。世界各國開始陸續推出線上個人隱私保護法案，並且針對科技業巨頭濫用使用者隱私資料的案件予以處罰。近日，美國智庫 Technology Policy Institute(TPI) 針對了全球六個國家的網路使用者對於讓科技公司付費取用個資的標準進行了調查，結果顯示，平均只需要每月 100 元新台幣，美國人就願意讓自己的個資被取用。這是否出乎你的意料？

《紐約時報》(New York Time)報導，美國 Technology Policy Institute 日前針對美國、德國、墨西哥、巴西、哥倫比亞以及阿根廷這六國網友使用網路上的習慣以及對於隱私個資的價值評估進行了研究。TPI 總裁暨資深研究員 Scott Wallsten 向媒體指出，研究結果表明，各國網路使用者對於不同類型隱私資料的價值評估存在差異。這表示有些地方的人喜歡較為寬鬆的(隱私監管)政策；而有些地方的人則偏好較為嚴格的規定。」因此他認為，各國在擬定隱私相關政策之際，有必要量化隱私資料的價值。

研究結果發現，若在分享個人隱私資料的同時可獲得科技平台補償，德國民眾傾向獲得的補償金額最高，其次則是美國的消費者；德國的網路用戶認為科技平台需要每月支付約 8 美元的金額，他們才願意分享個人隱私資訊；而美國人則認為僅需要每月支付 3.5 美元。

除了對於個人隱私資料的價值，不同國家之間存在差異；對於不同類型的隱私資料，人們評估的價值也不同。依照所有參與研究的人員來說，平均認為銀行帳戶餘額的個資最為重要，科技平台需要每月支付 8.44 美元才能取用；其次則是指紋資料，需要支付 7.56 美元；個人簡訊內容則是價值 6.05 美元；現金取款資訊則是需要 5.8 美元。對比之下，各國網友普遍認為最沒有價值的個人隱私訊息是定位資訊，平均僅需要支付 1.82 美元，就願意讓科技平台取用。而透過文字訊息向用戶發送廣告，在此報告中被評估科技平台不需要支付任何費用。

全球資訊網（World Wide Web）在 2019 年 3 月被發明屆滿 30 年，當時發明者 Tim Berners-Lee 就發出公開信，呼籲全球網友「應該完全掌握你的資料。它不是石油。它不是商品。」並認為當涉及個資的時候，使用者「不應該為錢出賣它。因為這是一項權利。」不同於密碼這一類可以變動的資料，關於個人的生物特徵資訊(例如指紋)等個人隱私更為重要，因為一但外洩後，個人無法更改、替換(生物辨識特徵)來保護自己，其嚴重性絕對比你想像的更為嚴重。

(中時電子報)