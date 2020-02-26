「興富資訊」經營地下期貨 檢調約談8人 16:192020/02/26 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「興富資訊公司」遭檢舉招攬會員，違法經營地下期貨，台北地檢署26日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索，約談朱姓、李姓8名涉嫌人、證人調查，全案依違反期貨交易法偵辦。 檢調接獲檢舉，指2017年間成立的「興富」公司未經主管機關金管會核准，長期招攬會員，從事美國道瓊、那斯達克指數、黃金、原油期貨交易，透過網路、APP下單，每口費用為150元至500元。 檢調今搜索興富公司及相關涉嫌人住處等8處地點，約談李姓、朱姓共8名涉嫌人、證人到案。至於不法獲利，檢調仍在調查釐清中。 (中時 ) #期貨 #檢調 #興富 #公司 #涉嫌人 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 宣導會2／26線上看 04:102020/02/24 證券．權證 醉夫怒縱火 妻輕傷兒一度命危 04:102020/02/24 社會新聞 元大期全台首發黃金原油CFD 交易送萬元金幣 12:232020/02/24 財經 商家發新冠肺炎災難財 台北市15件送辦 13:132020/02/24 生活 資誠專欄－開曼列入黑名單 台商的六大因應策略 04:102020/02/25 金融．稅務 匯率期貨趨勢專欄－美元吸金 歐元期貨軟趴趴 04:102020/02/25 證券．權證 13業者發災難財 北市送辦15件 04:102020/02/25 地方新聞 觀念平台－善用獨立董事專業 精進公司治理 04:102020/02/26 產業特刊 元大期全台首發黃金原油CFD 交易送萬元金幣 04:102020/02/26 證券．權證 違法代操期貨 「鑫合國際」前負責人交保境管 14:152020/02/26 社會 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。