「興富資訊公司」遭檢舉招攬會員，違法經營地下期貨，台北地檢署26日指揮調查局台北市調查處兵分8路搜索，約談朱姓、李姓8名涉嫌人、證人調查，全案依違反期貨交易法偵辦。

檢調接獲檢舉，指2017年間成立的「興富」公司未經主管機關金管會核准，長期招攬會員，從事美國道瓊、那斯達克指數、黃金、原油期貨交易，透過網路、APP下單，每口費用為150元至500元。

檢調今搜索興富公司及相關涉嫌人住處等8處地點，約談李姓、朱姓共8名涉嫌人、證人到案。至於不法獲利，檢調仍在調查釐清中。

(中時 )