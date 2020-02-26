淡水送貨員違規左轉 撞飛3騎士1人急救後不治 16:152020/02/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水送貨員違規左轉，撞飛3騎士1人急救後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21歲宿姓女騎士重傷緊急送醫後，於14時30分宣告不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） 46歲謝姓男送貨員26日中午12時駕駛小客車，行經淡水區淡金路時，未依號誌指示強行左轉，與對向三台機車對撞，猛烈撞擊使27歲周姓男騎士大腿骨折、19歲李姓女騎士輕微挫傷，21歲宿姓女騎士重傷緊急送醫後，於14時30分宣告不治，警方表示，謝男酒測值為0，將進一步釐清案情。 (中時 ) #女騎士 #不治 #騎士 #送貨員 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 淡水木蓮花林 粉紅泡泡超夢幻 01:552020/02/22 地方新聞 自小客、機車轉彎擦撞 女騎士失去生命徵象 10:362020/02/22 社會 高雄警執勤昏迷仍不治 署長南下慰問致哀 16:392020/02/22 社會 淡水警擴狂抓49件違規 防新冠肺炎祭酒駕利器 17:122020/02/22 生活 淡水福容健康之旅 CP值超高 04:092020/02/23 產業．科技 NBA》美球評爆料 詹皇計畫選總統 08:182020/02/23 體育 NBA》韋德球衣退役 熱火宰騎士慶賀 11:452020/02/23 體育 租來千萬小牛藍寶堅尼ＧＧ了 淡水漁人碼頭慘自撞 19:482020/02/23 社會 6旬登山客攻頂後昏迷 缺氧急救仍不治 14:342020/02/24 社會 北市14歲少年墜樓 摔落人行道不治 21:512020/02/24 社會 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 越南美魔女誘分手砲 前夫升旗喀喳 龍根剩1公分 - 社會 加倍奉還！碩士老大領軍 超兇殘黑幫崛起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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