21歲宿姓女騎士重傷緊急送醫後，於14時30分宣告不治（翻攝照片／戴上容新北傳真）

46歲謝姓男送貨員26日中午12時駕駛小客車，行經淡水區淡金路時，未依號誌指示強行左轉，與對向三台機車對撞，猛烈撞擊使27歲周姓男騎士大腿骨折、19歲李姓女騎士輕微挫傷，21歲宿姓女騎士重傷緊急送醫後，於14時30分宣告不治，警方表示，謝男酒測值為0，將進一步釐清案情。

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