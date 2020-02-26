鑒於韓國新冠疫情爆發，瑞銀將2020年韓國GDP同比增長率預測從之前的2.2%下調至1.9%。瑞銀的新預測假設情境，疫情不會嚴重升級，局勢在1季度會得到控制，會有零星、偶發停產，但無大規模停產，同時中國的復工率繼續提升。瑞銀也預測韓國央行將降息25個基點，但尚未包含預算赤字的實質性增加。疫情進一步爆發和企業戶停產，是瑞銀認為韓國經濟會面臨的主要下行風險。

瑞銀指出，韓國是全球生產鏈上一個重要的供給國。大規模的生產中斷可能會導致全球供應鏈遭遇進一步的顛覆性影響。瑞銀之前預計韓國央行將在2月27日降息。國內疫情爆發提高了該央行的降息概率。瑞銀還預計如果形勢惡化，惡化程度是之前所未預期的，那麼韓國政府將啟動補充預算。據報，韓國總統文在寅建議重申補充預算；規模可能達到10-15萬億韓圜，相當於GDP的約0.5%-0.7%。

(時報資訊)