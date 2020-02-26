韓國國內新冠肺炎疫情快速擴散，外資連日拔腿撤離，周三南韓KOSPI指數收跌1.28%，為2,076.77.點，盤中一度大跌2.1%，觸及去年12月5日來新低。

今日外資賣超韓股8864億韓元，創下2013年6月13日來新高，本周以來，外資累計賣超已逼近2.5兆韓元。韓元貶0.54%，收在1,216.9兌一美元。

(時報資訊)