《韓股》外資抽腿，韓股收跌1.28％ 16:142020/02/26 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國國內新冠肺炎疫情快速擴散，外資連日拔腿撤離，周三南韓KOSPI指數收跌1.28%，為2,076.77.點，盤中一度大跌2.1%，觸及去年12月5日來新低。 今日外資賣超韓股8864億韓元，創下2013年6月13日來新高，本周以來，外資累計賣超已逼近2.5兆韓元。韓元貶0.54%，收在1,216.9兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情爆發韓股24日跌破前低 台股將有回檔壓力 16:062020/02/24 財經 《韓股》疫情失控，韓股暴跌3.87％ 16:162020/02/24 財經 《港股》憂疫情擴散全球，恆指收跌1.79％ 16:482020/02/24 財經 《韓股》＋60→893，新增確診放緩、韓股匯反彈 11:592020/02/25 財經 《韓股》本地投資人撿便宜，韓股反彈漲1.18％ 15:572020/02/25 財經 《日股》日經指數收跌3.34％，創14月最大跌幅 16:142020/02/25 財經 滬指收跌18點 市場交投連5日破兆人民幣 16:202020/02/25 財經 《韓股》確診破千，韓股大跌1.32％ 12:162020/02/26 財經 《日股》憂疫情擴散，日經早盤收跌1.1％ 12:332020/02/26 財經 《日股》資金撤離風險資產，日經指數收跌0.79％ 15:572020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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