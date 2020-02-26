據最新台北市實價登錄資訊，今日一口氣揭露多筆豪宅交易，包括天母「華固天鑄」、大直「西華富邦」、正對師大校園元利「和平大苑」以及信義區白派建築大師理查麥爾作品「55TIMELESS琢白」，每戶皆要價2億元起跳，其中「西華富邦」出現頂樓戶交易，每坪264萬元，「55TIMELESS琢白」則揭露中樓層12樓單價，每坪223萬元，持續站穩200萬元俱樂部。全國不動產董事長葉春智認為，可看出口袋深的高端資產客看好後市，帶動豪宅市場持續回溫，不過此波揭露皆為去年交易，新冠肺炎疫情是否影響房市買氣，仍需觀察接下來房市表現。

中山區大直「西華富邦」去年10月成交2戶42樓頂樓戶，皆以單價264萬元成交，分別為188.51、142.87坪，總價為3億9263萬元、3億7720萬元，加起來共達331.38坪、總價高達7億6983萬元。全國不動產總經理藍怡婷分析，相較過去房市高峰期，以「西華富邦」最高價逼近300萬元行情大關、每坪290萬元成交來看，頂樓戶264萬元價格確實較遜色，然房價下修多時，此次頂樓戶交易雖未打破最高紀錄，但豪宅客一次砸下超過7億元買2戶，仍可看出高端資產客看好後市，豪宅市場確實持續回溫，不過該社區未來單價難以突破264萬元的頂樓價關卡，恐成為接下來「西華富邦」的行情天花板。

至於信義區白派建築大師理查麥爾作品「55TIMELESS琢白」，今日也揭露去年10月223.92萬元交易，為12樓158.99坪，總價3億2000萬元。全國不動產總經理藍怡婷表示，「55TIMELESS琢白」位捷運象山站出口，規劃地上31樓、地下4樓，擁101大樓景觀視野，有富三代最愛豪宅之稱，傳麻吉大哥黃立成砸6億元買下頂樓戶，是近來信義計劃區最具話題豪宅，此次揭露12樓戶雖未有亮眼價格，但觀察過去皆有200萬元左右行情，此戶別表現屬行情價格，持續穩坐200萬元俱樂部寶座。

另外，因彭于晏購屋而聲名大噪的「華固天鑄」此次也有實價交易，為去年11月位於31樓戶，建物196.35坪，總價3億168萬元，平均單價每坪163.94萬元，全國不動產總經理藍怡婷指出，「華固天鑄」因高低樓層景觀不同，價差範圍大，過去曾有200萬元行情，然房市下修後行情不再，此次交易已為「華固天鑄」近年新高。

(時報資訊)