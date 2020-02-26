教育部長潘文忠今天表示，2月25日高級中等以下學校開學，全國共有578位學生到校後被檢測出發燒，被暫時隔離後請家長帶回送醫就診。第二波防疫物資將在3月2日送達各校，如果有學校因為出現確診案例而停班或停課，教育部會協助教師進行遠距教學。

潘文忠說，高級中等以下學校學生約有300萬人，他們均在25日開學，學生進校園時，老師會幫他們量體溫，根據全國22縣市的回報，一天下來全國共有578位學生被檢測出發燒，學校先將這些學生安排在隔離空間，然後通知家長帶回去就醫。

有私立學校反應沒領到額溫槍，是不是政府對公私立有差別對待？潘文忠表示，這次一共採購2.5萬支額溫槍，因為量太大，廠商無法一次提供，因此之前可能有些學校沒有拿到。不過政府對學生的照顧不分公私立，第二批防疫物資3月2日會送達各校，私校也會拿到額溫槍。

潘文忠指出，消耗性的防疫物資，教育部都會再提供，譬如酒精每月準備9.4萬公升的量，而學校若出現確診案例，防疫物資也會再重點是去支援，希望校園在防疫方面能做到滴水不漏。

新北市宣布畢業旅行暫緩，其他縣市需要跟進嗎？潘文忠說，教育部在2月中旬曾發布疫情期間校外教學的注意事項，要不要舉行畢業旅行，由各校自己決定。但疫情一直在變化，如果學校有疑慮，應該暫緩辦理畢業旅行，教育部也尊重地方政府以更嚴格的標準來處理校外教學。

潘文忠說，在寒假延長兩周的期間，教育部已彙整政府及民間的線上學習資源，讓學生學習不中斷。未來，如果有學校因為出現確診案例而停班或停課，教育部也將協助教師進行遠距教學。

3月2日國內所有大專院校都已開學，他們準備好了嗎？潘文忠說，已由專家組成防疫諮詢小組，並陸續各大學去訪視，如果他們未達到標準，都會協助改善。

潘文忠說，成大、中國醫藥大學、亞洲大學及長庚大學，均有完整的防疫措施，教育部將這四校的內容彙整後，提供給其他學校參考。同時，對於境外生無法返台，大專院校也應該啟動「安心就學方案」，讓他們可以就學。

(中時 )