白沙屯進香團每年前往北港朝天宮，住宿人數眾多。（本報資料照片）

苗栗縣拱天宮白沙屯進香團每年前往雲林縣北港朝天宮進香，今年因新冠肺炎疫情蔓延恐生變，北港朝天宮26日強調還是會持續準備接待進香信眾住宿事宜，加強香客大樓消毒，做好各種事前防疫工作、有備無患。

民眾因新冠肺炎減少出門旅遊，但北港朝天宮進香信眾還是絡繹不絕，前來祈求防疫保平安，但大多是自行開車到廟參拜，部分搭乘遊覽車的進香團則是取消或延期，主要是避免遊覽車密閉空間造成群聚感染。

北港朝天宮表示，針對進香團的住宿問題，廟方已加強4間香客大樓的消毒工作，並指派專員在門口測量體溫、酒精搓手殺菌，同時宣導信眾進香盡量當日往返不要住宿，藉此減少染疫機率。

對於外界最關注的白沙屯進香團，北港朝天宮說，白沙屯進香團預計3月24日出發，3月27日抵達朝天宮，但因疫情延燒可能生變，近日白沙屯拱天宮將擲筊請示媽祖，決定是否成行，朝天宮仍會持續進行住宿防疫工作，以備不時之需。

北港朝天宮指出，往年部分白沙屯進香信眾會提前1天入住朝天宮香客大樓，今年因情況特殊，會宣導盡量避免住宿，用餐也由以往的同桌合菜改為自行打飯菜包便當，減少人群聚集機會。

信眾表示，根據老一輩說法，新冠肺炎就是瘟疫，以往都是藉由宗教安撫人心，現在大家採用科學方法防疫，但傳統信仰深植人心，所以還是會到寺廟參拜祈福，用信仰配合防疫措施度過此次疫情。

(中時 )