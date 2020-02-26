全民防疫，現在不只戴口罩才能進醫療院所，台中一家OUTLET辦封場搶購會，不但規定戴口罩才能入場，發燒還會被請回，只是因為商品有夠超值，竟然還有消費者搶到入場資格卻未戴口罩，苦求主辦單位保留資格他速去買口罩就回來，瞄準228連假、全台開學季商機，業者再祭出NG鞋清倉特賣會，27日封場首購會仍將要求戴口罩不發燒才能入場。

日曜天地OUTLET日前舉辦NIKE展示鞋特賣會封場首購，規定取得序號，還需戴口罩並通過體溫量測才能入場，未料當日來了2500人，有10多名消費者因未戴口罩遭拒，還央求主辦單位保留資格等他們到附近買口罩再來搶購。

這次舉辦NG鞋清倉特賣會，網羅native、SKECHERS、NIKE、Adidas、Dr. Martens、UGG、Timberland、PALLADIUM、Clarks等50大品牌，10萬雙休閒鞋、運動鞋、皮鞋、女鞋、童鞋等各種鞋款，尤其還有英國人氣鞋履品牌Clarks、年輕族群最愛的運動品牌NIKE、每個女人都必須擁有的UGG australia，陣容堅強，將以一折起的優惠價出清。

日曜天地OUTLET27日也將在早上10：45開始舉辦NG鞋封場首購會，官方粉絲專頁已突破3000人搶領封場會入場序號，當天預估湧入破千名搶購人潮，而因應新冠肺炎疫情，封場會當天所有人員皆須配戴口罩，不只服務人員，入場的消費者也必須配合。

日曜天地當日更加碼舉辦「跳遠資格賽」，前100名到現場的民眾即可挑戰，有機會把百元購鞋金、免費NG鞋穿回家！

(中時 )