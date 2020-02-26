大陸對抗新型冠肺炎的戰役中，「洗錢」被賦予了新的含義。銀行被要求將有可能被污染的現鈔撤出流通。只有經過消毒才能再次投入市場流通。此次疫情爆發將進一步推動大陸擁抱數位支付。

新型冠狀病毒在鈔票等無生命物體上的存活時間被認為只有幾個小時，但政府不想冒任何風險。大陸民眾對現金的依賴早已大大降低。移動支付在大陸城市中無處不在。一項研究顯示，98%的城市居民使用移動支付。

測算鈔票轉手的速度是困難的。最好的替代測算方法是看一張鈔票被磨損至無法使用需要多長時間。較小面額的鈔票由於使用更頻繁，磨損得更快。小額鈔票的壽命相對較短，只有1.5年。據估計，它們平均每週換手兩次。大額鈔票的換手率要低三分之一。面額越大，換手率越低。

對現金作為疾病傳播媒介的恐懼從它誕生之日就有。在一般情況下，現代紙幣攜帶的細菌數量與門把手上發現的細菌數量相似。但細菌附著在新出現的塑質鈔票上要難一些。

儘管現金在全球支付總額中所佔比例正在下降，但美國等地仍喜歡用現金支付小額交易。美國聯準會表示，在2018年所有10美元以下的交易中，現金佔到一半。

大陸當局的謹慎態度是正確的，金錢推動著世界運轉，現金也在世界各地流通，但這場疫情將加速現金在大陸的式微，甚至會影響全球的態度。

(中時電子報)