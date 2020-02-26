針對媒體「鏡週刊」於本期於封面、第1頁及第6頁起以「大S欲脫手2豪宅救夫， 汪小菲S Hotel 6月續命關鍵」標題作的報導，藝人大S的先生、S Hotel負責人汪小菲表示，報導中諸多內容是「無中生有」、「移花接木」、「「與事實不符」。為捍衛名譽信用及商譽，汪小菲並已委託永然聯合法律事務所針對鏡週刊的不實報導提出聲明澄清並駁斥如后：

一、「鏡週刊」所稱「大S欲脫手2豪宅救夫汪小菲 S Hotel 6月續命關鍵」等等云云，完全是無中生有，移花接木，與事實不符。

二、先前「鏡週刊」於2019年3月6日出刊的第127期雜誌於封面及第8頁起以聳動不實的標題「為S Hotel吵翻天」、「大S 汪小菲 爆婚姻危機」及內容報導散布不實內容，後經汪小菲先生委託永然聯合法律事務所李永然律師及黃介南律師發函後，「鏡週刊」遂於2019年7月10日出刊的第145期雜誌第2頁鄭重致歉：「…即汪小菲先生目前所經營『Ｓ HOTEL』業績正蒸蒸日上中，漸入佳境；且汪小菲先生與大S婚姻狀況穩定，本刊特此向『Ｓ HOTEL』兼代表人汪小菲先生鄭重致歉，以回復汪小菲先生之名譽及『Ｓ HOTEL』之商譽，特此聲明。」。

三、未料，「鏡週刊」竟於2020年2月26日出刊的第127期雜誌於封面、第1頁及第6頁起以聳動不實的標題「大S欲脫手2豪宅救夫汪小菲S Hotel 6月續命關鍵」及內容報導散布不實內容，除明顯與事實不符外，更已經嚴重損害到汪小菲先生之名譽權、信用及「S HOTEL」商譽，令汪小菲先生非常痛心及無法接受。在此，汪小菲先生希望「鏡週刊」從現在起立刻回收已出刊的第178期雜誌及發表澄清聲明；也希望所有媒體或人士勿受不實言論誤導，再次輾轉散布。

四、「鏡週刊」上開不實報導業已涉及《刑法》第310條之誹謗罪、同法第313條妨害信用罪及《民法》第184條侵害名譽權之侵權行為等，敬請「鏡週刊」於「三日」內向汪小菲先生公開道歉，且在蘋果日報、中國時報、自由時報、聯合報等四大報頭版各1／2版面登報道歉；否則汪小菲先生將循法律程序追究其法律責任，謹此向各界聲明。

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