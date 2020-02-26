南韓新冠肺炎確診增至1261例 單日激增近300例 16:272020/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓中央防疫對策本部今天通報，截至下午4時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例累計1261例，連同上午新增案例，今天共增加284例，死亡案例達12死。 南韓確診人數連日大增，今天突破千例；累計死亡12例，其中7人來自大南醫院病例。 (中央社) #今天 #案例 #12 #病例 #死亡 #新冠肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 如臨大敵！疫情在美恐擴散 舊金山進入緊急狀態 - 國際 病源曝光？韓新天地教會 去年12月曾於武漢聚會 - 時事 東京奧運恐取消？日奧運大臣點出關鍵反嗆 - 國際 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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