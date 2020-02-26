南韓中央防疫對策本部今天通報，截至下午4時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例累計1261例，連同上午新增案例，今天共增加284例，死亡案例達12死。

南韓確診人數連日大增，今天突破千例；累計死亡12例，其中7人來自大南醫院病例。

(中央社)

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