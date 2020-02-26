北市宣布5／4前高中以下畢旅、校慶、園遊會停辦 16:222020/02/26 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市宣布5／4前高中以下畢旅、校慶、園遊會停辦。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，台北市教育局今宣布，北市校園大型集會活動，包含畢業旅行、校外教學等活動，將延後至5月4日以後，根據北市教育局統計，高中以下學校共217人有發燒狀況，其中到校發燒22人，請假在家休息發燒195人，教育局指出，原則上先暫停所有大型活動。 開學第2天，北市教育局為避免校園群聚感染，對學校游泳課程實施暫緩延後到5月4日以後，視疫情發展再做評估；學校的游泳池、教室、演藝場所及會議室等室內空間，也暫停開放延長至5月4日止。 (中時 ) #教育局 #北市 #北市教育局 #活動 #發燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 開學防疫大作戰 北市教育局落實監測學生健康狀況 13:332020/02/23 生活 1學生發燒 全班戴口罩消毒 01:582020/02/24 生活新聞 滯湖北學生趕不及開學 北市：寄課程光碟 15:442020/02/24 生活 88門課自由選 中市府與在地館院、學校合作培養學生學習精神 16:382020/02/24 生活 北市停補課規定出爐 復課2個月補完 18:512020/02/24 生活 助滯鄂生學習 北市寄課程光碟 04:102020/02/25 地方新聞 新北防疫物資 公私校差很大 04:102020/02/25 地方新聞 全國家長聯盟理事長楊郡慈出掌新竹縣教育處長 10:322020/02/25 生活 香港教育局：全港學校延長停課最早於4月20日復課 18:272020/02/25 兩岸 南韓活生生的教訓 04:102020/02/26 論壇廣場 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 台鐵未來不進基隆 改以輕軌來交通 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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