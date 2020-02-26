新冠肺炎疫情持續延燒，台北市教育局今宣布，北市校園大型集會活動，包含畢業旅行、校外教學等活動，將延後至5月4日以後，根據北市教育局統計，高中以下學校共217人有發燒狀況，其中到校發燒22人，請假在家休息發燒195人，教育局指出，原則上先暫停所有大型活動。

開學第2天，北市教育局為避免校園群聚感染，對學校游泳課程實施暫緩延後到5月4日以後，視疫情發展再做評估；學校的游泳池、教室、演藝場所及會議室等室內空間，也暫停開放延長至5月4日止。

(中時 )