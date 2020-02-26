中央流行疫情指揮中心今天公布國內第32例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，為第27例北部80多歲老翁的31歲女性印尼籍看護，但該女為非法的臨時外籍看護，找到她時早就結束照護老翁的工作，到了第二家醫院服務另一名病患。指揮中心表示，已經全力展開她在院外，包含在第二家醫院服務的病患、醫護等接觸者，以及去過的地方，掌握相關地點後，將公布她2月16到2月24日共9天的足跡。

指揮中心指揮官陳時中表示，這名外籍看護病是在2月11日至16日時，照顧確診的老翁時被感染，住院期間照顧者，衛生單位在老翁確診後開始尋人，但因是非法的外籍看護，一度找不到人，最後透過警政單位協尋，才在4小時後，24日晚間尋獲，並於26日確診。

SARS期間，和平醫院因為爆發院內感染最終導致封院下場，外界憂心，這起傳染方式恐重蹈和平醫院覆轍。

指揮中心執行官周志浩表示，這名看護接觸者主要以老翁一對一為主，且是在醫療過程中造成傳染，「就像照顧家人的過程傳染」，且接觸的醫護人員採驗都是陰性，不算是院內感染，也不至於發生和平醫院封院情事。他強調，現在重點是要去追她，「不在醫院期間接觸的人」，也就是包含第二間醫院他照顧的患者與醫護，現在匡列中。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，27例家庭群聚事件截至目前為止，都還是明顯的家庭傳播鍊，但現在32例外籍看護的出現，她另外的活動，表示隨時都可能脫離這個傳播鍊，「到社區是難免的」，也就是說，只要這家醫院以外有人確診，就已經脫離家庭內傳播。

(中時 )