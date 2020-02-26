檢察系統訴追犯罪，筆錄的完整及效率非常重要，以往都是由書記官聽打製作筆錄，法務部資訊處開發AI語音辨識系統，今年元月並在台北地檢署試辦，辨識率高達九成以上，未來將開發台語及英語的辨識系統，以科技提升偵查率能。

以往檢方開庭偵查，都是由書記官製作筆錄，經常是打字「打到昏天黑地」，不但讓書記官業務繁重，尤其是當事人的應訊內容，對後續案件偵辦有牽一髮而動全身的效力，書筆官繕打筆錄的完整性及正確性更受到質疑，在後續的審理過程中甚至成為攻防的重點。

法務部資訊處開發的AI語音辨識系統，目前採台灣優先的本地國語發音優化開發，可辨識檢察機關相關的術語及法律專業用語，還克服了偵查庭內同時多人說話的環境，更重要的是自動標示偵查庭內發言的是誰，即時產製應訊完整逐字筆錄，並且搭配同步錄音檔，未來在檢索、調閱筆錄時可以更有效率。

法務部長蔡清祥非常投入偵查科技化，未來除了AI語音辨識，還將有立案及公訴案卷整理的AI助理，更精準、有效率的執行檢察業務。

(中時 )