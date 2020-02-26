警政署長陳家欽26日下午訪視新竹市警二分局埔頂派出所，慰勉基層員警協助防疫工作辛勞，亦不忘以身作則，測量額溫、噴灑酒精洗手等防疫措施，進行座談了解執行狀況及需求意見，讓防疫中央地方零距離。

陳家欽指出，執勤同仁要有正確的自我防疫觀念，執行盤查、取締酒駕、臨檢、值班、受理民眾報案時或協助護送傷患至醫院，務必戴口罩，平時注意勤洗手或使用消毒酒精，確保衛生安全，才能降低遭感染的機會。

陳家欽表示，防疫視同作戰，全國警察同仁都站在第一線協助防疫，各級長官都表高度肯定與慰勉，警政署自2月7日起配發全每位外勤上班同仁至少一個口罩，保障第一線防疫工作員警的健康。

市警局長鄧學鑫表示，市府團隊已提早應對並持續強化各項防疫工作，藉由智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業，警察局也全力投入防疫工作，期達成市長林智堅「市府用心、民眾安心」「防疫工作做到滴水不漏」的要求。

鄧學鑫說，日前查獲1起網路社群軟體謠傳假訊息，依違反傳染病防治法移送檢方偵辦，25日中小學開學，亦擴大舉辦護童勤務，結合義警、民防、義交等民力，在上、下學時段加強校園巡邏及守望勤務，落實學童安全。

(中時 )