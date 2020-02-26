新冠肺炎疫情威脅全球，前衛生署副署長李龍騰今天表示，如果讓台商繼續回來台灣，傳染給國人的機會就很大，加上清明節快到，很多台商會回台掃墓，又不能去阻止他，他認為要控制疫情，最好方式就是「跟中國停止往來和通航3個月」。

李龍騰今天赴民進黨中常會，以「前進WHO」為題進行專題報告，會後接受媒體訪問，針對當前台灣新冠肺炎疫情，他認為，現在台灣只有零星幾個家庭內的聚集傳染，沒有社區傳染現象，從流行病學角度來說，還沒有需要提升到一級防疫，「現在防疫做得可圈可點，但未來不知道」。

他透露，10幾年前SARS還沒來台灣之前，他就曾建議，要與中國暫停往來3個月，但後來沒有做，SARS也進來台灣。我們記取17年前的教訓，所以一開始在第一時間就做了很多主動檢疫的動作，也維持目前只有零星家庭聚集傳染的案例情況，但如果繼續讓台商回來，或者是藉由第三國回來台灣，傳染給國人的可能性就會增大。

由於清明節即將到來，許多台商可能回台掃墓，也有媽祖遶境等大型的活動，動輒幾十萬人聚集，他說，這就有擴大社區傳播的可能性，必須提升警戒 「最好方式是跟中國停止往來、通航3個月。但是我們政府大概有些不方便，免得讓國際引起很多誤會。」

對台商回台掃墓，李龍騰表示，目前不能阻擋他們，只能勸導，就像媽祖遶境活動一樣，可以延後或者先跟媽祖說明年再擴大補拜，不然台商回台，若要隔離14天，這要怎麼拜？祖先也不一定會高興，應該不用冒這個險。

對前衛生署長楊志良認為新冠肺炎可能感染20億人，李龍騰倒覺得不會，現在中國1月初主動說要封城，這不是一般的封城，而是連亂走也都要限制，這麼嚴厲的控制，如果其他國家也跟著做，兩三個月之後病毒就會慢慢不見，但他還是勸大家不要掉以輕心，務必要嚴陣以待。

他也透露，去年10月底他才去武漢演講，看到這個病毒蔓延這麼快，他也嚇一跳，沒有預期到會這麼慘，而且病毒突變的很厲害，這個病毒傳染率比SARS高，但是致死率比較低。

(中時 )