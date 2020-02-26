▲均頭國際實驗教育機構施以寓教於樂的師生互動外語學習。（均頭提供／楊樹煌南投傳真）

▲外籍老師在均頭國中小，與學生進行生活化的語言教學與學習。（均頭提供／楊樹煌南投傳真）

▲均頭國際實驗教育機構在期末發表會中，展現學生的外語學習成果。（均頭提供／楊樹煌南投傳真）

▲均頭國中獲劍橋大學國際考試局授權為優質、無國籍限制國際學校，學生在校展開跨國的線上學習與交流。（均頭提供／楊樹煌南投傳真）

佛光山創辦的均頭國際實驗教育機構，最近獲劍橋大學國際考試局授權為優質、無國籍限制國際學校，將招收1-9年級學生；今年2月份起，該機構更通過國際文憑組織審核，正式取得IB-PYP候選學校資格，未來將肩負起與國際接軌的人才培育計畫，期為這塊土地培養更多世界標準的菁英人才。

佛光山均頭國際實驗教育機構（Juntou International School，簡稱JTIS），是國際學校認證，編號由英國劍橋大學頒發象徵順利發展的TW068，在校生除能取得台灣學籍之外，更能在通過學校審核及劍橋考試後，取得由劍橋大學考試部頒發的小學、中學資格證書，以確保孩子學習的保障，同時能從知識、技能、甚至經歷上和世界 標準接軌。

今年均頭國際實驗教育機構JTIS更通過了國際文憑組織（International Baccalaureate Organiza／on，簡稱IBO）審核，正式取得IB-PYP候選學校資格（School code：061830）。該校指出，迄今為止，全世界已有超過5,000所學校選擇教授國際文憑課程（IB），這些課程具有獨特的學術嚴謹性以及對學生個人發展的重視。

因該組織僱用7萬多名教育工作者，在全球教授超過100萬名學生。IB與其他課程有所不同，因它們鼓勵各個年齡段的學生認真思考並挑戰假設、獨立於政府和國家體係發展，並結合研究全球學校社區的質量實踐、鼓勵各個年齡段的學生同時考慮本地和全球環境培養多語種的學生。

均頭國際實驗教育機構執行長羅宇庠表示，為了教授IB課程，必須成為授權學校，該校獲授權後成了IB世界學校，也為未來的國際教育注入一股強心針。該校為讓孩子學習優良中華傳統文化，他們並以星雲法師提倡的3好精神，為學生實施良好的品德教育，培養孩子成為智識的巨人、生活的高手、道德的行者；同時在國際課程上，讓孩子們享受與世界接軌的國際學習體驗。

羅執行長並指出，佛光山均頭國際實驗教育機構作為國際教育社區的一員，不但依循國際課程標準，以嚴謹的跨學科統整課程搭配差異化教學，並培育學生具勇於冒險、探索、會思考、善於溝通、合作、分享、惜福感恩、樂觀積極及終身學習等全面發展的國際人才。讓在21世紀急速發展的孩子們，有多語言的成長環境，以培育出更多國際級的菁英人才。

(中時 )