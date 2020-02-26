紓困條例三讀 勤業眾信：企業應檢視補助 16:332020/02/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院昨（25）日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，施行期間自今年1月15日起至2021年6月30日止，而第12至16條之處罰規定自條例公布日施行。 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，勤業眾信（Deloitte）會計師事務所建議，營利事業除作好內部防疫作工作及營運因應外，應檢視紓困條例給予的獎勵與補助，以降低疫情對企業營運的負面影響。 (工商 ) #紓困條例 #勤業眾信 #檢視 #補助 #施行 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困條例八版本 逕付二讀 04:092020/02/22 財經要聞 立院協商《紓困條例》民眾黨：防疫照顧假津貼入法 11:402020/02/24 政治 紓困條例時力5大主張 小燈泡媽臉書說分明 12:272020/02/24 政治 立院協商紓困條例 各黨傾向不設委員會 14:002020/02/24 政治 開曼被列租稅黑名單 勤業眾信：KY公司要留意 16:062020/02/24 財經 紓困條例進入二讀 「照顧假」、「津貼」未納入條文 13:582020/02/25 政治 游錫堃：紓困條例三讀 全民團結對抗逆境 18:022020/02/25 政治 紓困條例未納防疫假津貼 賴香伶遺憾 19:132020/02/25 政治 蘇揆感謝立委支持紓困條例 預定27日通過特別預算 19:192020/02/25 政治 蔡英文簽署紓困條例 籲600億預算也能盡速通過 19:082020/02/25 政治 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 大陸禁3M口罩出口美國 白宮顧問警告撤廠報復 - 財經 - 工商 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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