立法院昨（25）日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，施行期間自今年1月15日起至2021年6月30日止，而第12至16條之處罰規定自條例公布日施行。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，勤業眾信（Deloitte）會計師事務所建議，營利事業除作好內部防疫作工作及營運因應外，應檢視紓困條例給予的獎勵與補助，以降低疫情對企業營運的負面影響。

(工商 )