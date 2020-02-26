美股連二日狂洩領跌下，全球股市一片綠油油，台股重挫106點，但新台幣因出口商拋匯而逆勢走揚，上演股匯不同調，終場收在30.383元兌1美元，升值1.9分，為連續二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量9.31億美元。

外匯交易員指出，道瓊周一跌逾千點，但台股在內的亞股表現卻淡定，結果周二跌勢延續、再砍了近900點，全球主要股市無一倖免，全部跟進重挫，台股失守11,500點，外資匯出更是不手軟，新台幣一度走貶，但月底出口商作帳拋匯需求大肆出籠，加上壽險業海外投資獲利匯回，硬是逆轉走升，盤中最高來到30.329元，尾盤雖然老大（央行）還是稍出了一點力調節，但仍站穩30.3元價位。

外匯交易員認為，肺炎疫情目前還看不到何時能穩住，一切就等疫苗確定有譜，才可有效化解市場擔憂。但如果亞洲擴散不見減速，預料外資還是偏匯出，另一方的出口商拋匯，在月底最後一個交易日將全數出籠，兩股力道互為拉鋸，決定新台幣升貶，預料應是震盪格局居多。

(工商 )