大S近年在大陸接了不少工作，事業可說相當順利，但她的老公汪小菲經營的S Hotel從2017年、2019年到今年數度被周刊爆料營運不佳，26日甚至傳出大S打算賣出信義區2棟豪宅，以拯救老公事業，更預告該飯店在6月會有重大宣布。對此，大S經紀人沒有回應，汪小菲則發聲明強調，「完全是無中生有，移花接木，與事實不符。」

汪小菲在聲明中表示，先前《鏡週刊》2019年出刊的第127期雜誌，於封面及第8頁起，以聳動不實的標題「為ＳHotel吵翻天」、「大Ｓ汪小菲爆婚姻危機」及內容報導散布不實內容，後經汪小菲委託永然聯合法律事務所李永然律師及黃介南律師發函後，該周刊於同年7月10日出刊的第145期雜誌第2頁鄭重致歉，澄清數度傳出營運不佳一說。

汪小菲也在聲明強調，「敬請《鏡週刊》於三日內向汪小菲先生公開道歉，且在蘋果日報、中國時報、自由時報、聯合報等四大報頭版各1／2版面登報道歉；否則汪小菲先生將循法律程序追究其法律責任，謹此向各界聲明。」

聲明全文如下：

汪小菲先生為捍衛名譽信用及商譽

委託永然聯合法律事務所針對鏡週刊的不實報導聲明

「鏡週刊」於2020年2月26日出刊的第178期雜誌於封面、第1頁及第6頁起以聳動不實的標題「大Ｓ欲脫手2豪宅救夫 汪小菲S Hotel 6月續命關鍵」及內容報導；但該報導的標題及內容與事實不符，對汪小菲先生的名譽權及商譽信用損害甚鉅。為此，汪小菲先生特委請永然聯合法律事務所李永然律師、黃介南律師代為發表聲明，茲分別澄清說明並駁斥如后，以澄清事實：

一、「鏡週刊」所稱「大Ｓ欲脫手2豪宅救夫 汪小菲S Hotel 6月續命關鍵」等等云云，完全是無中生有，移花接木，與事實不符。

二、先前「鏡週刊」於2019年3月6日出刊的第127期雜誌於封面及第8頁起以聳動不實的標題「為Ｓ Hotel吵翻天」、「大Ｓ 汪小菲 爆婚姻危機」及內容報導散布不實內容，後經汪小菲先生委託永然聯合法律事務所李永然律師及黃介南律師發函後，「鏡週刊」遂於2019年7月10日出刊的第145期雜誌第2頁鄭重致歉：「…即汪小菲先生目前所經營『Ｓ HOTEL』業績正蒸蒸日上中，漸入佳境；且汪小菲先生與大Ｓ婚姻狀況穩定，本刊特此向『Ｓ HOTEL』兼代表人汪小菲先生鄭重致歉，以回復汪小菲先生之名譽及『Ｓ HOTEL』之商譽，特此聲明。」。

三、未料，「鏡週刊」竟於2020年2月26日出刊的第127期雜誌於封面、第1頁及第6頁起以聳動不實的標題「大Ｓ欲脫手2豪宅救夫 汪小菲S Hotel 6月續命關鍵」及內容報導散布不實內容，除明顯與事實不符外，更已經嚴重損害到汪小菲先生之名譽權、信用及「S HOTEL」商譽，令汪小菲先生非常痛心及無法接受。在此，汪小菲先生希望「鏡週刊」從現在起立刻回收已出刊的第178期雜誌及發表澄清聲明；也希望所有媒體或人士勿受不實言論誤導，再次輾轉散布。

四、「鏡週刊」上開不實報導業已涉及《刑法》第310條之誹謗罪、同法第313條妨害信用罪及《民法》第184條侵害名譽權之侵權行為等，敬請「鏡週刊」於「三日」內向汪小菲先生公開道歉，且在蘋果日報、中國時報、自由時報、聯合報等四大報頭版各1／2版面登報道歉；否則汪小菲先生將循法律程序追究其法律責任，謹此向各界聲明。

(中時 )