新冠肺炎疫情持續延燒，口罩成防疫搶手貨，面對排隊人潮，藥局人力不足。新北市議員葉元之偕同青年自組服務團隊帶領學生支援抗疫前線，活動與新北藥師公會合作媒合學生志工，支援人力不足的社區藥局，協助口罩販售工作，盼能舒緩藥局人力問題。

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，7天前有領過口罩的消費者，無法再領取口罩，消費者不用白排隊，有志工的協助藥師也不用花時間向消費者解釋類似問題。

新北市西藥商業同業公會理事長謝明煌提醒，很多民眾將單雙號的購買限制，誤以為日期尾數為單號即是身分證尾數單號購買，到現場排隊才發現搞錯了，請民眾務必留意以免白跑一趟。

新北市西藥服務職業工會理事長郭榮木則指出，有學生志工的協助，如先幫忙確認晶片有無髒污，拿橡皮擦或衛生紙協助清潔，避免有無法讀取的狀況，能降低消費者等待的時間，藥師也減輕工作負擔。

為防疫組成的「環保星勢力」志工隊創辦人李明峯同學表示，身為台灣的一份子，除了抱怨最近搶不到口罩外，年輕人還可以有更多的選擇與作為，因此發起志工招募防疫行動，鼓勵更多學校青年揪團響應。

團隊中年僅15歲的黃柏實說防疫是全民行動，希望透過這次服務學會同理民眾、藥師、政府的立場，培養軟實力，遇到問題時如何用批判性做果斷抉擇，讓整個發口罩的過程能更加順利。

葉元之表示，新北市有1140家藥局，人力的不足，希望民眾排隊時更有同理心，若有意願加入藥局志工行列的朋友，可以洽詢葉元之服務處（02）22580355，大家共體時艱為防疫盡心盡力。

(中時 )